76540. Rouen : A 15 et 18 ans, elles volent trois voitures

Samedi 5 avril, une jeune femme de 18 ans toque à la porte d'un pavillon de Bihorel, dans le secteur du Chapitre. Rusée, l'adolescente se fait passer pour une journaliste télévisée en reportage. Elle demande à faire des photos dans la maison. Le propriétaire part prévenir sa femme. Trop tard. Un groupe, complice de la prétendue journaliste, s'introduit alors dans la propriété et vole deux clés de voitures avant de partir avec. Le propriétaire part à leur recherche, repère vite ses voitures volées. L'une d'elles est bloquée par la circulation, il peut rapidement arrêter son occupante. L'autre voiture file quant à elle vers l'A28 et n'a toujours pas été retrouvée.Placée en garde à vue, la jeune voleuse est remise en liberté en attendant la suite de l'enquête.

Deux jours plus tard, lundi 7 avril, on la retrouve à nouveau mêlée à une affaire de vol de voiture, avec une complice cette fois âgée de 15 ans. La Brigade Anti Criminalité est avisée d'un accident, avenue Olivier de Serres. Une voiture, qui a été volée à Sotteville quelques heures avant, s'est encastrée dans le mur du cimetière. Quand la Bac arrive, le véhicule est vide. Des témoins affirment avoir vu deux jeunes filles prendre la fuite. Les forces de l'ordre en retrouvent vite une, âgée de 15 ans, avant de retrouver la seconde, prise en main par un couple habitant non loin. Ce dernier explique avoir trouvé la voleuse dans leur domicile. Après un tour du pavillon, les policiers se rendent compte que les tiroirs et la voiture du couple ont été fouillés. Un téléphone portable a été volé. Il sera retrouvé dans les mains de la première arrêtée, menotée entre-temps.

La Sûreté Départementale s'est saisie de l'enquête.