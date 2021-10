Sortir l'été Lundi 16 Aout :



* Les 250 figurants du spectacle « L'eau du Moulin veille sur la lande des morts » proposeront une dernière représentation ce soir à la Ferme des Carrières de Guéhebert dans le Centre Manche.

Ouverture des portes à 20h, spectacle à 22h.

* L'office de Tourisme de Caen vous propose chaque jour de découvrir à vélo la ville de Caen. Trois circuits vous sont proposés « Caen côté jardin », « Sur les traces de Guillaume le Conquérant », et « Caen au fil de l'eau » . Plus d'infos auprès de l'office de Tourisme caennaise.

* Le nouveau festival de Jazz de Granville « Jazz en Baie » continue ce soir avec plusieurs concerts.

Vous pourrez aller applaudir les fils Canouche, Guillaume Mathouret, Xavier Doré et le batteur français André Ceccarelli.

Rendez vous à 18h à St pair sur mer; 19h et 21h à Carolles.

* Animation gratuite ce soir avec le Concert du groupe « les pieds s'entêtent » dans le Parc de l'Hôtel de Ville de Luc sur mer. RDV à 18h45.

* La première édition du Challenge d'Ulysse à Granville aura lieu le week-end prochain à Granville. Une quinzaine des plus beaux vieux gréements de la région seront rassemblés pour vous offrir des images époustouflantes en régatant le long des côtes. De nombreuses animations sont aussi prévues à quai (visite des bateaux, concert, restauration...)RDV ce week-end près du port à Granville.

* A partir de Jeudi et jusqu'à Dimanche, venez participer au Festival les Voix de l'Aure. Concert jeudi vendredi et samedi à la Halle aux grains de Bayeux. Venez applaudir plusieurs formations comme le groupe Let hit be, La chevelure penchée ou encore la Joyful compagny of singer