Carnaval étudiant : circulation perturbée jeudi dans le centre de Caen

La circulation des véhicules sera interdite à partir de 14h sur le parcours du carnaval. C’est également le cas des voies suivantes, interdites à la circulation de 14h à 23h :

· la place Fontette

· la place Louis Guillouard

· l’avenue Albert Sorel

· le boulevard Yves Guillou (dans sa partie comprise entre le boulevard Aristide Briand et le carrefour giratoire du Zénith - à partir de 18h15 ).

· le boulevard du Petit Vallerent

· le boulevard des Baladas (à partir de 18h15)

· le viaduc de la Cavée, dans le sens descendant (à partir de 18h15)

Les autorités conseille l'itinéraire suivant : il n’y aura pas de déviation par l’arrière du Parc des expositions. Pour traverser Caen en voiture d'Est en Ouest, privilégier le périphérique.



Les voies suivantes seront mises en double-sens à partir de 14h :

· la rue aux Juifs

· la rue Gémare, dans sa partie comprise entre la rue Calibourg et l’accès aux urgences de la clinique de la Miséricorde

· la rue aux Namps

· la rue Elie de Beaumont, dans sa partie comprise entre l’accès à la clinique de la Miséricorde et la rue aux Namps

· la promenade du Fort



Le stationnement est interdit de 8 h 00 à 19 h 00 sur l’ensemble du parcours du carnaval, ainsi que sur le parking situé entre la rue du Chanoine Xavier de Saint Pol et la rue de Geôle, sur le parking situé à l’angle de la rue Gémare et des Fossés Saint-Julien, rue Gémare, côté n° pairs, dans sa partie comprise entre la rue des Croisiers et l’accès aux urgences de la clinique de la Miséricorde, sur le parking situé face à la bibliothèque municipale. Le stationnement est interdit de 8h à 23hsur l’avenue Albert Sorel et le parking des Tritons.