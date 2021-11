Deux frères et deux cousins… histoire de famille pour les parisiens de Gush. Superbe second album ! Les mélodies parfaitement élaborées poussent irrésistiblement à la danse… ou la conduite. Il faudrait être tout seul sur l’autoroute dans un combi Volkswagen orange, en plein été, fenêtres grandes ouvertes et musique à fond. Ecoute urgente, dansons ensemble !

GUSH – Mira

Genre : Pop-rock

Sortie : 7 avril 2014