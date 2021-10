Ce concours est ouvert à toutes les jeunes filles habitant les départements de l'Orne, la Manche et du Calvados, de nationalité Française, célibataire et sans enfants. Les candidates doivent mesurer impérativement 1m70, avoir 18 ans au minimum au 1er Novembre 2010 et ne pas avoir 24 ans à cette même date.

Inscriptions des candidates auprès de Bernard Pichard, (Délégué Régional pour les régions de Pays de Loire, Normandie, Bretagne et Auvergne), au : 06 72 78 21 59 ou par mail : bernard.pichard@laposte.net

Bernard Pichard et Geneviève de Fontenay étaient nos invités dans le journal de 18H sur Tendance Ouest.