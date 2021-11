76540. Pluie de médailles pour les gymnastes rouennaises

Les six athlètes de l'EGRouen sont reparties victorieuses d'Agen, dimanche 6 avril, après un week-end de performances exceptionnelles. L'équipe est arrivée première du classement par équipes, après une cruelle 4e place en 2013, et devient ainsi championne de France du Top 12 après la victoire en Coupe de France il y a un an.

Les individualités n'ont pas non plus déçu. Valentine Sabatou, médaillée d'or en 2013, se contente cette année de l'argent aux poutres. C'est Anne Kuhm, de retour dans l'équipe, qui a régalé le public avec une médaille d'or en gymnastique au sol.