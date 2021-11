Sortir dans la Manche: mardi 8 avril Impossible de lire le son.

Si vous recherchez des informations sur l'alternance ou un contrat, rendez-vous ce jeudi au 4ème salon de l'alternance à Avranches. C'est jeudi de 14h à 17h à la salle polyvalente Victor Hugo.Le festival Spring vous propose "L'ogresse des archives et son chien" à Cherbourg. Les adeptes des contes de fée se laisseront tenter par l’étonnant projet de création des frères Ben Aïm rassemblant neuf danseurs, musiciens et artistes circassiens internationaux. Les chorégraphes déconstruisent et revisitent ces histoires connues de tous pour nous raconter l’insolite d’aujourd’hui. Princesse, chaperon, ogre, loup, belle au bois dormant s’échappent de leur monde pour occuper le nôtre ! Le spectateur, sagement bordé, glisse doucement du dérèglement du réel au fantastique. Ces moments intenses s’adressent à l’enfant qui est en nous. C'est au Théâtre de la Butte à 20h30. La fête foraine a débarqué ce samedi à Cherbourg. Jusqu'au 27 avril, elle occupe les parkings du grand et petit perroquet. Amateurs de sensations fortes comme avec les nouveaux « mega extrem » ou « spring break » ou d'amusement en famille, profitez en avec les pass offert par Tendance Ouest. Rendez-vous directement dans nos studios de Cherbourg, 21 rue Albert Mahieu.