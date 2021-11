Des collégiens de Cherbourg au Conseil Economique et Social

Depuis 2007, plusieurs centaines de collégiens participent au concours national "Les Plastiques en Débat". Il s'agit pour eux de confronter et défendre leurs idées sur la matière plastique, sont rôle dans la société, son impact sur l'environnement, etc.

Cette année, les troisièmes inscrits en option Découverte Professionnelle, au collège Saint-Paul de Cherbourg, ont été sélectionnés pour la grande finale, qui se déroule ce lundi 7 avril, à Paris, dans l'hémicycle du Conseil Economique et Social. Après avoir réalisé un exposé commun qui a été sélectionné pour l'épreuve finale, la classe et les professeurs ont désigné deux élèves pour représenter l'établissement à Paris, Tony et Marie :

Face à 48 autres élèves venus de toute la France et un jury de professionnels, ils vont devoir argumenter pendant 1mn30 dans l'hémicycle. Les 10 meilleurs orateurs seront récompensés, et le meilleur gagnera un prix de 1500 euros, pour sa classe. Ainsi, l'an dernier, un élève du collège Saint-Paul est parvenu à remporter le gros lot et toute la classe a bénéficié d'un voyage à Paris. La responsabilité est importante pour les élèves, comme l'explique leur professeur de technologie, Véronique Delahaye :