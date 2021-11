Découvrez le nouvel extrait de Bastille ce lundi soir dans 100% Ouest

Bastille continue de faire sa révolution. Surfant sur le chemin tracé par leur tube "Pompeii", le groupe pop anglais propose un nouveau single "Things We Lost In The Fire". Extrait à découvrir ce soir dans 100% Ouest à partir de 20h00 sur Tendance Ouest.