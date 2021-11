Faire un saut en chute libre sans prendre l'avion

Beaucoup d'entre nous rêvent de sauter en parachute et de ressentir cette liberté en vol, sauf que souvent la barrière réside dans la tête et dans les gènes. Le vertige nous empêche de profiter pleinement de l'expérience et souvent nous empêche d'y goûter. C'était sans compter sur l'arrivée imminente du plus grand simulateur de chute libre au monde.

Il ouvrira à la fin de cette année à Lille à Lesquin. Il s'agit d'une soufflerie XL d'un diamètre de 5,20m. Au niveau des tarifs il faut compter 50 euros par personne pour profiter de l'engin pendant 2min30.