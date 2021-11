300 pompiers pour le parcours départemental à Alençon

300 pompiers venus de 29 centres de secours de l'Orne, dont 130 JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers), se retrouvent ce samedi à la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours de l'Orne à Alençon, pour le Parcours sportif départemental (enchaînement d’obstacles avec du matériel professionnel) et des épreuves athlétiques (courses de vitesse et demi-fond, lancer de poids, saut en hauteur et grimper de corde).

La finale de zone sera disputée le 17 mai près de Rennes et la finale nationale le 21 juin à Salon de Provence.