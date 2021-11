Nos eurodéputés, ces illustres inconnus !

Ils s'appellent Hélène Flautre (PS), Jean-Paul Gauzes (UMP), Estelle Grelier (PS), Pascale Gruny (UMP), Jacky Hénin (FDG).... Vous ne les connaissez pas ? Quel dommage, ce sont cinq de vos députés européens ! Ces illustres inconnus qui ont représenté la circonsrciption Nord Ouest, ces six dernières années à Bruxelles et Strasbourg. Ne soyons pas totalement négatifs, il y avait aussi des personnalités, l'ex Modem Corinne Lepage ou la présidente du Front national Marine Le Pen. Deux personnages plus ou moins médiatiques, au milieu de huit représentants dont la notoriété ne dépasse pas les frontières d'Arras ou d'Harcigny.

Alors, comment connaître l'importance de nos eurodéputés, si on ne sais même pas à quoi il ressemble ? Comment s'identifier à une personnalité dont on ne sait rien? Comment se sentir représenté par une femme ou un homme censé(e) défendre vos interêts dans une immense Europe et résidant à plus de 600 km de chez vous ?

C'est à toute ces questions que les 280 candidats de la circonscription devront probablement répondre pour éviter que l'abstention ne soit plus importante que la participation au soir du 25 mais 2014...