76540. L'éolien en mer, 700 emplois pour demain en Haute-Normandie

Un parc d'éoliennes en mer à Fécamp, une base industrielle au Havre, un parc d'éoliennes en cours d'attribution au Tréport... Pas de doute, ce secteur énergétique pourrait redynamiser l'économie haut-normande à moyen terme. Le président de la région Nicolas Mayer-Rossignol évoque la création de quelque 700 emplois directement liés à l'éolien marin, sans compter les milliers d'emplois indirects générés.

La Région et Pôle Emploi Haute-Normandie font donc le pari d'anticiper cette vague d'activités dès maintenant, en crééant une plateforme web destinée à se faire rencontrer l'offre et la demande dans ce secteur très spécifique. Pour nourrir les entreprises locales, il faudra cependant des employés qualifiés dans un secteur innovant. Pour répondre à cette demande, des formations liées exclusivement à l'éolien ont déjà été ouvertes par le Conseil Régional. Dans l'agglomération rouennaise, on compte notamment un groupe de CAP-BAc Pro plasturgie à Petit-Quevilly, ouvert en janvier 2014. Dix étudiants peuvent y être accueillis.