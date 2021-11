Vidéo : Les Daft Punk en taxi

Dans "Help Taxi" le but est d'emmener une ou plusieurs personnalités en taxi pour se promener dans les rues belges tout en discutant de leur actualité sous forme d'interview. C'est Jérôme Colin qui s'en charge, et cette fois il reçoit les Daft Punk. Il n'en revient pas de pouvoir leur poser quelques questions alors qu'il est très difficile de les voir dans les médias pour parler d'eux.

Sauf qu'une fois les casques enlevés il découvre, Salvador Adamo et Michel Drucker.