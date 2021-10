Malherbe entame sa saison par un exploit

Voir un promu s'offrir le champion de France en titre, l'exploit est peu courant. Si peu qu'il mérite d'être souligné, voire glorifié. Car en plus de s'être offert le luxe de priver Marseille de ses trois premiers points de la saison, qui plus est sur sa pelouse du Vélodrome, les joueurs du Stade Malherbe Caen ont livré une performance de haut rang. Les mouvements collectifs répétés à maintes reprises dès qu'il s'agissait d'attaquer seront à répéter. Au-delà de la victoire acquise, les Rouge et Bleu ont surtout prouvé hier soir à la France du football qu'ils ont le potentiel pour rester en Ligue 1.



Pour expliquer la défaite de l'OM, peuvent toujours être avancées les excuses des absences, comme celle de la tour de contrôle Souleymane Diawara ou celle de l'attaquant Brandao ; ou le manque de préparation des joueurs qui ont participé à la dernière Coupe du monde comme Taye Taiwo ou Stéphane M'Bia. En retour, il sera possible de rappeler qu'hier soir, Franck Dumas ne disposait que de 17 joueurs professionnels pour composer sa feuille de match, les autres étant suspendus ou blessés. Manquaient notamment à l'appel Romain Hamouma, Branko Lazarevic ou encore Grégory Leca.



El Arabi donne le ton



Pourtant le premier quart d'heure ne laissait présager un tel scénario. Totalement dominés, les Caennais ne semblaient pas maîtres de leur destin. Au quart d'heure de jeu, les statistiques en étaient presque humiliantes : 82% de possession de balle pour l'OM. Fort logiquement, les Marseillais se procuraient la meilleure occasion par Lucho qui ratait son lob devant Alexis Thébaux (15'). Après avoir fait le dos rond, les Caennais se retrouvaient à bien exploiter de plus en plus de ballons. Et c'est alors Caen qui se montrait le plus dangereux avec Yohan Mollo qui trouvait le poteau (24'), puis avec Benjamin Nivet qui ne parvenait pas à bien piquer son ballon au dessus des défenseurs, alors que le but était vide (39'), et enfin avec Youssef El Arabi qui reprenait mal un ballon de la tête (40') et qui frappait de peu à côté deux minutes plus tard.





Au retour des vestiaires, Malherbe restait sur la même dynamique. Pas attaqué, Nicolas Seube s'avançait et prenait sa chance de loin. Trente mètres plus loin et après une faute de main du portier marseillais Steve Mandanda, Malherbe ouvrait le score dans un silence glacial (52', 1-0). Logiquement Marseille tentait de reprendre le contrôle des opérations. Mais c'était pourtant Caen qui se voyait offrir une balle de 2-0, quand Yohan Mollo se présentait seul devant Steve Mandanda. Mais César Azpilicueta revenait bien et le contrait au dernier moment.



De l'orgueuil



A la 77', Marseille croyait alors avoir fait le plus dur quand Mamadou Samassa, pourtant hors-jeu, héritait d'un excellent ballon d'Hatem Ben Arfa. Jérémy Sorbon, semblait pourtant avoir pris le meilleur sur l'attaquant marseillais, mais l'ancien Manceau récupérait le ballon et égalisait contre le cours du jeu (1-1). Il fallait alors des ressources incroyables aux Caennais, et surtout un brin d'insouciance, pour chercher à prendre trois points. Les entrées en jeu de Nabab et Sambou Yatabaré apportaient la fraîcheur escomptée. Ce dernier adressait alors un bon centre au deuxième poteau que Youssef El Arabi reprenait victorieusement de la tête (86', 1-2).



Malherbe s'offre donc le champion et surtout lance parfaitement sa course au maintien. Les hommes de Franck Dumas ont prouvé qu'ils en ont le potentiel, à limage d'un Youssef El Arabi dont on attendait de voir les premiers pas en Ligue 1 dans la peau d'un titulaire. Se dresse déjà une nouvelle montagne lors de la prochaine journée, avec la venue de Lyon à Caen. Pour sauver sa peau en Ligue 1, Malherbe sera certainement obligé de rééditer ce genre d'exploit.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire