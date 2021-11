Salon Thétis : Ségolène Royal dans la Manche ?

Les 9 et 10 avril, Cherbourg accueille le salon Thétis EMR, rendez-vous international sur les Energies Marines Renouvelables. La veille, le 8 avril, les premières Assises Nationales des EMR sont également organisées dans le port du Cotentin par le Syndicat des Energies Renouvelables.

On attendait initialement pour ces événements Philippe Martin, ministre de l'Ecologie, Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, de la Pêche et de la Mer, et Victorin Lurel, ministre des Outre-Mer. Cependant, le remaniement ministériel pourrait bouleverser la liste des invités... avec, pourquoi pas, la présence de Ségolène Royal, fraîchement nommée ministre de l'Ecologie et des Energies. George Pau-Langevin, nouvelle ministre des Outre-Mer, pourrait également être invitée. Réponse dans quelques jours...