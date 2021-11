Du resto au marché : la cuisine qui roule, qui roule...

Un nouveau venu a fait son apparition le dimanche matin sur le marché de Caen. Un camion jaune flashy avec Patoch aux fourneaux. Le restaurateur ne fait pas partie de cette vague de food truck, ou cuisine roulante, tenus par des restaurateurs improvisés. Ma cuisine qui roule est la déclinaison nomade du restaurant Chez Patoch. Et si Patoch s’est mis à ce mode de cuisine, ce n’est pas par effet de mode : “Nous avions un gros manque à gagner le midi. Soit on licenciait, soit on réinvestissait pour sauver les emplois”. Patoch privilégie la seconde option. Avec une doctrine : “Etre efficace.” Six mois après, le pari est réussi. “Nous avons conquis une nouvelle clientèle qui vient aussi au restaurant.” Et le restaurateur l’assure : sur le marché, pas un dimanche sans entendre : “Il est où le camion de Patoch ?”

Pratique. Dimanche sur le marché, mardi et vendredi à Unicité, mercredi à Colombelles rue de l’Europe et jeudi au rond-point Leroux-Brochard. 06 58 10 47 61.