La 1ère fête de la Normandie à Argentan

Le traditionnel Festival de l'élevage d'Argentan fête cette année son 40ème anniversaire, avec 110 vaches normandes, les cobs et les chevaux percherons. Cette année pour la 1ère fois, il est en plus le cadre de « La fête de la Normandie », avec les chefs normands (en démonstration), les boulangers normands, 50 exposants (artisans du terroir et de la mer, tourisme, éditeurs, industriels, …), un camp viking, des signatures d'auteurs normands, et un restaurant normand. Avec une soirée du 70ème anniversaire du débarquement le samedi soir avec orchestre de jazz. L'entrée des 4000m² de la manifestation est gratuite.

François Delauney, organisateur de cette Fête de la Normandie, et Jérôme Hardy, organisateur du Festival de l'élevage étaient ce samedi matin les invités de la rédaction de Tendance Ouest-Orne :