Hockey : "La saison a été très difficile" pour Thiery Poudrier

Les Drakkars sont apparus rajeunis de dix ans, mardi 25 mars, à la réception organisée en l’honneur de leur maintien en Ligue Magnus. “Du jour au lendemain, j’ai l’air d’avoir 17 ans”, souriait Thiery Poudrier, délesté comme les autres de l’épaisse barbe arborée durant les playdowns. “Ça choque un peu mais c’est comme ça chaque année”, poursuivait-il. La différence avec les saisons précédentes, c’est que Caen a mis longtemps, très longtemps, avant de valider sa survie au plus haut niveau national. Il a fallu sept matchs d’une série extrêmement intense pour que la décision se fasse. “En débutant la série, on savait que ça allait être une vraie guerre”, souligne Thiery Poudrier. A l’arrivée, la délivrance n’en a été que plus grande pour les Caennais. Cette victoire en play-down fait presque oublier l’échec de la saison régulière.

Caen avait fait des play-off son objectif initial. “Néanmoins, il n’y a que deux clubs qui finissent sur une victoire : le champion de France et le champion des play-down. C’est un paradoxe. On n’a pas fait un mauvais début de saison mais on a eu deux trous noirs, le deuxième juste avant les play-down. Quand on a attaqué ces play-down, je ne savais pas trop où on allait même si j’étais persuadé qu’on pouvait répondre. Ça a été une saison très difficile.” Ce constat, Thiery Poudrier le fait aussi à titre personnel. Encore lié pour un an avec le HCC, comme Jean-Christophe Gauthier et Brice Chauvel, il n’a “pas fait une grande saison”. L’essentiel était néanmoins ailleurs...