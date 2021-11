Sortir dans la Manche: mercredi 2 avril

Le grand gagnant du Tremplin Tendance Ouest papillons de Nuit à été enfin dévoilé. Parmi les 50 groupes sélectionnés c'est Dorian's Grace qui aura l'honneur de jouer sur la scène du festival. Ils se produiront le dimanche 8 juin à Saint Laurent de Cuves devant des milliers de personnes. Dorian's Grace grand vainqueur du tremplin Tendance Ouest Papillons de Nuit. Plus d'infos sur le groupe ici





Aujourd'hui mercredi à Saint Lô, collecte mobile pour le don du sang. Collecte de sang total de 10h30 à 17h30 place de la mairie. Je vous rappelle que vous pouvez donner votre sang tous les lundis et mardis de l'année à l'hopital mémorial avec ou sans rendez-vous.





Et puis spectacle jeune public ce mercredi après midi à Avranches ; les enfants des fontaines. Une fontaine, 2 grenouilles, une formule magique …L’eau jaillit puis s’arrête… revient puis disparait…

Deux personnages entrent en scène et font vivre cette eau absente comme pour combler un manque… entre deux vagues, sous un parapluie, en suivant des tuyaux, dans une flaque, à la pêche ou en bateau…

Dans ce simple jeu où sont les enjeux… ? Qui mène la danse ? Qui ramènera l’eau ? Nul ne le sait mais, attention !!! Car, comme le dit Gargouille : " quand grenouille endormie, chut, chut, chute… d’eau ! " C'est à 16h au théâtre d'Avranches.