Cherbourg : la réponse du PS à David Margueritte

La liste de Jean-Michel Houllegatte réagit au recours déposé par David Margueritte pour annuler le scrutin municipal à Cherbourg. Le candidat de l'UMP et du Modem dénonçait la diffusion d'un tract, qui alertait sur la future "faillite" de la ville si David Margueritte venait à remporter l'élection et baisser les impôts de 10%.

Le PS ne se dit pas surpris par la manoeuvre judiciaire de son adversaire et reconnaît avoir "clairement exprimé (ses) craintes, et celles de nombreux Cherbourgeois-Octevillais, quant aux promesses fiscales de l’UMP et leurs conséquences pour l’avenir des services publics locaux". Mais la liste met en lumière les "nombreuses rumeurs propagées en porte-à-porte" mettant en cause son candidat et les co-listiers. "Nous aurions pu déposer des plaintes (...) mais nous l’avons toujours refusé, car nous considérons que le débat politique n’a pas sa place dans les tribunaux."

Et de rappeler que Bernard Cazeneuve, mis en cause par David Margueritte dans son recours, n'a jamais caché son soutient officiel pour Jean-Michel Houllegatte, comme d'autres membres du gouvernement dans leurs communes respectives. Le PS appelle donc "le candidat UMP à respecter l’expression démocratique".