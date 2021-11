76681. Sotteville : un dégât des eaux révèle une culture de cannabis

A l'origine, un dégât des eaux est signalé rue du Docteur Gallouen, à Sotteville-lès-Rouen, un peu avant 22 heures. Une importante fuite en provenance du quatrième étage s'écoule vers l'appartement d'un locataire du troisième étage. Sur place, policiers et pompiers décident donc d'intervenir dans le logement d'où provient la fuite. Il n'y a aucun occupant. Ils forcent la porte. Et là, l'inattendu : ils découvrent un système quasi-professionnel de culture de plants de cannabis. Deux pièces entièrement consacrées au végétal prohibé. C'était en fait le système d'irrigation qui avait lâché, provoquant ainsi le dégât des eaux. Au total, 70 plants de cannabis en pot, hauts de 1,50 mètre ou sous forme de jeunes pousses, mais aussi une quantité importante en cours de séchage dans la pièce voisine, ont été retrouvés par les forces de l'ordre. Lumières UV, circuit complet de ventilation... L'appartement tout entier était aménagé pour la culture. Les forces de l'ordre ont récupéré dans l'appartement pas moin de 2.5 kg de tête d'herbe de cannabis et une vingtaine de grammes d'herbe.

La brigade des stupéfiants est mobilisée. Ils retrouvent le propriétaire des plants à Darnétal, rue Sadi Carnot, où il réside chez sa concubine, son appartement de Sotteville étant utilisé exclusivement pour la culture de cannabis. Les policiers se présentent au domicile concerné et y retrouvent le suspect, un homme de 34 ans. Placé en garde à vue, il vient d'être déféré devant la justice ce mardi 1er avril.

Pour la petite histoire, le dégât des eaux a vite été résolu par les pompiers...