Elodie reprend "Tandem" (Vanessa Paradis), Spleen chante "Ziggy" (Starmania) et Fabienne Della Moniqua tente sa chance avec "Marcia Baila" des Rita Mitsuko. Qui sera sélectionné pour la suite de la compétition de The Voice ? Verdict dans cet extrait et écoutez la réaction du vainqueur.

The Voice 3 : Elodie vs Spleen vs Fabienne Impossible de lire le son.