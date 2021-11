Municipales 2014 : les résultats à retenir dans le Calvados

A Caen, la liste portée par Joël Bruneau et ralliant les centristes à l'UMP a remporté une large victoire en s'imposant avec 57,04% des voix. Le conseil municipal sera formé ce samedi et les adjoints au maire élus à ce moment-là. On sait d'ores et déjà que Sonia de la Provôté, candidate centriste du premier tour, ralliée à Joël Bruneau, occupera la place de premier adjoint.

Autre ville tombée aux mains de l'UMP : Ouistreham, ville tenue par le socialiste André Ledran depuis 1983, et qui bascule à droite avec la victoire du jeune Romain Bail qui s'est imposé avec près de 55% des voix. Le nouveau maire évoquait ce dimanche soir avec nous ses tout premiers dossiers à traiter :

A Lisieux, c'est de nouveau Bernard Aubril, le maire sortant divers droite, qui se sort de sa quadragulaire avec 40 % des suffrages.

A Ifs, sixième ville du Calvados accolée à Caen, la mairie socialiste sortante, représentée par Sylvaine Baumard, a aussi laissé la place à Michel Patard-Legendre, candidat UMP. D'une très courte tête, puisque seules sept voix d'écart ont permis de départager les deux rivaux.