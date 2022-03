Jean-Pierre Laflaquière, le préfet de la Manche, viendra faire le point sur l'état d'avancement du chantier de l'EPR jeudi à Flamanville. Une visite qui intervient au moment où de plus en plus d'incertitudes entourent le calendrier du chantier. On évoque désormais de 2 à 3 ans de retard.

