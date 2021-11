Municipales : la participation à Caen n'a pas décollé pour ce second tour

Il ne reste plus qu'une demi-heure pour voter à Caen. Les derniers taux de participation n'étaient à 15h guère plus importants qu'au premier tour : 40,99%, contre 40,81% la semaine dernière. Un score qui semble démontrer l'impuissance des hommes politiques face à l'abstention, qui ont tout fait cette semaine pour mobiliser leurs électeurs. Il y a six ans, lors des dernières municipales, la participation avait atteint 64,90% à la fin du second tour, et était de 44,95% à 15h.

Notre politologue Cyril Crespin envisageait cette semaine plusieurs scenarii possibles quant à l'abstention :