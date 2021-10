Un an après, le statut d'auto-entrepreneur fait moins rêver

Ce mercredi 3 août était organisé une réunion d'information spéciale auto-entrepreneur à la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg. Mais, un peu plus d'un an, après le lancement de ce statut à part, on se bouscule nettement moins pour se renseigner sur cette opportunité. De nombreux auto-entrepreneurs ont même été déçu. Pour la CCI, il est probable que les nouveaux entrepreneurs se soient uniquement bornés à voir la facilité administrative de ce nouveau concept sans prendre en compte la réalité du terrain et les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on monte une entreprise. La tendance s'inverse donc aujourd'hui et les entrepreneurs sont plus prudents.

Bonus AUDIO / Pour Camille Picard, conseillère création d'entreprise à la CCI de Cherbourg, les gens n'avaient pas tout pris en compte et la réalité commerciale n'est pas simple que cela...