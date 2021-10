Vision of the Seas : Un vrai test pour les commerçants cherbourgeois

A l'occasion de l'escale du Vision of the Seas, Cherbourg est à la fête dimanche 23 mai. Plus de 2 000 croisièristes vont envahir les rues de la ville. Et Cherbourg se plie en quatre pour marquer le coup. Plusieurs animations sont prévues toute la journée et plus d'une centaine de commerçants ouvrent exceptionnellement leurs portes. De quoi drainer la clientèle cotentinoise mais aussi les touristes de passage. Et pour les commerçants, c'est un vrai test, puisque c'est la première fois qu'ils ouvrent pour une escale dominicale.

Bonus AUDIO 1 / Le point sur les festivités avec Rémy Lefranc, président de la commission commerces à la CCI de Cherbourg.

Bonus AUDIO 2 / Pour Rémy Lefranc, président de la commission commerces à la CCI de Cherbourg, si ça marche, ça pourrait faire repartir l'association de commerçants de Cherbourg en sommeil depuis plusieurs années.