Dans le cadre de la 3ème édition du Mois du Bois, ProfessionsBois lance un concours de création d’objets et de mobiliers en palettes bois dans toute la Basse-Normandie et organisera jusqu’en octobre des ateliers créatifs. La mission des créatifs est simple : Créer un objet ou un mobilier à partir de palette en bois. Tous les créatifs pourront apprendre et/ou se perfectionner lors des ateliers mis en place pour ce concours dans toutes la région dans les mois à venir.

Un jury, composé de professionnels de la filière forêt-bois, se réunira à partir du 21 octobre afin d’élire les 3 premiers gagnants qui se verront offrir des cadeaux . A compter de la clôture des participations, dès le 21 octobre, les internautes pourront voter pour leurs réalisations « coup de cœur ». Ils éliront 5 nouveaux gagnants qui remporteront eux aussi des cadeaux.



Demain mardi, spectacle « ZAP (zone d'appui provisoire » à Torigni sur Vire. Chaque femme se métamorphose au contact de l'autre. C'est électrique, joyeux, vif et tendre ! Un portant, des vêtements, des ventilateurs. Des bras, des pieds qui dépassent. Drôle de vision… Elles sont trois sur scène. Trois personnalités différentes, deux danseuses poussées l’une vers l’autre et une chanteuse soprane au coeur de cette rencontre. Elles s’observent, se jaugent. Trois femmes cintres qui s’extirpent du portant, s’accueillent et se repoussent, trois solitudes qui s’incorporent et trois identités qui se façonnent dans un désir fou d’ascension, d’avancement. Le corps de l’autre, envisagé comme une zone d’appui provisoire. Cette pièce chorégraphique est écrite sur les principes d’attraction et de répulsion. Deux femmes se rencontrent, se toisent, s’amusent et rient de leurs vacillements. C'est demain mardi à 20h30 à l'Usine Utopik.

Sortir dans la Manche : lundi 31 mars