Sortir dans le Calvados : lundi 31 mars

L'association Aude et ses livres organise une nouvelle édition de Falaise à la page. Ca commence mardi, jusqu'à samedi. Le programme est sur la page facebook de Falaise à la page.



Dans le cadre de la 3ème édition du Mois du Bois, ProfessionsBois lance un concours de création d’objets et de mobiliers en palettes bois dans toute la Basse-Normandie et organisera jusqu’en octobre des ateliers créatifs. La mission des créatifs est simple : Créer un objet ou un mobilier à partir de palette en bois. Tous les créatifs pourront apprendre et/ou se perfectionner lors des ateliers mis en place pour ce concours dans toutes la région dans les mois à venir.

Un jury, composé de professionnels de la filière forêt-bois, se réunira à partir du 21 octobre afin d’élire les 3 premiers gagnants qui se verront offrir des cadeaux . A compter de la clôture des participations, dès le 21 octobre, les internautes pourront voter pour leurs réalisations « coup de cœur ». Ils éliront 5 nouveaux gagnants qui remporteront eux aussi des cadeaux.



Petit bonhomme en papier carbone au théâtre du champ exquis de Blainville sur Orne mardi. Éthienne ne peut pas (ou ne veut pas) s'expliquer ses origines de façon rationnelle. Sa famille est démesurée : comment sa mère a-t-elle pu enfanter, sans le secours des dieux, 57 enfants ?



Si laids ! Si bêtes ! Pourquoi est-il le seul à être doué de raison ? Il s'agit là, sans contredit, d'un signe de l'au-delà. Mais surtout, il ne peut se satisfaire de ce père mou, à demi bovin. Il doit trouver une raison à ce châtiment, on a sûrement transformé ce père en vache pour une faute commise par un autre membre de la famille... Il doit savoir, il doit trouver une cause toute-puissante pour donner un sens à sa condamnation. Quitte à inventer l'origine de tous ces troubles. Ce sera demain mardi à 19h30.

