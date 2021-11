Vos idées de sorties du week-end du samedi 29 et dimanche 30 mars

MANCHE



La 2ème édition de la fête du potager se tient tout ce week-end : 8 producteurs vont proposer d'échanger quelques précieux conseils pour réussir la création de son potager. Ils vont en profiter pour rappeler les «bonnes» dates de plantation même si le soleil arrive. Rendez-vous à Villiers-Fossard, Agon-Coutainville et Condé sur Vire.



Ce samedi, le Normandy, la salle des musiques actuelles de Saint-Lô, accueille une partie de la programmation du festival “Les Femmes s’en mêlent”, dédié à la scène féminine indépendante. Au programme : Elysian Fields et Brent Spar à 20h30.



Ce week-end , rendez-vous à Saint Hilaire du Harcouet pour la 13ème édition de Dessinator, le festival de BD. Venez à la rencontre des différents auteurs samedi et dmanche à la salle des fêtes de Saint Hilaire du Harcouet. 5€ le pass journée, 7€ pour le week-end complet. Plus d'infos sur dessinator.fr



C'est la 30ème course de côtes régionales d'Hébecrevon-Agneaux ce dimanche toute la journée. Les essais ont lieu de 8h30 à 12h et la course de 13h30 à 18h30. Plus d'infos sur www.asa-bocage.com



CALVADOS



Après-midi en famille, ce dimanche à la piscine de Bayeux avec des animations pour petits et grands. C'est de 14h à 17h, l'entrée est à 5.50€ pour toute la famille.



Tout ce week-end, se tient la 22ème édition des vins et de la gastronomie au Parc des expositions de Caen. Pendant 4 jours, venez déguster du bon vin (avec modération) et goûter des produits du terroir lors de ce salon. Samedi et dimanche c'est ouvert de 10h à 19h et lundi de 10h à 18h. L'entrée est à 6€.



Tout ce week-end, c'est la 8ème convention Histoire de jouer qui se déroule au centre d'animation de la prairie à Caen. Rendez-vous samedi et dimanche dès 10h pour profiter de toutes ces animations. Inscrivez vous dès maintenant pour les jeux de rôles et la soirée enquêtes sur www.association-ephemere.org



ORNE



American Gospel chante à Argentan à l'Eglise Saint Germain ce samedi à 20h30. Le groupe «American Gospel» revisite avec bonheur les grands standards du gospel et de la soul. Originaires de diverses régions des Etats-Unis, ces artistes apportent leurs différences et la couleur musicale de leur communauté pour créer un univers aux teintes musicales uniques.



Dimanche, Activ'Orne propose ses 12èmes foulées auvraysiennes. Les pratiquants handisport peuvent se mêler aux coureurs. Environ 300 coureurs sont attendus ce dimanche à La Forêt Auvray dans le très beau cadre de la Suisse Normande. A partir de la catégorie juinors, les coureurs feront une seule boucle de 13km, les plus jeuens auront un parcours adapté (de 1.5 à 8km). Plus d'infos sur www.normandiecourseapied.com



Ce samedi à Mortagne, J'ai si envie Animation présente un concert Reggae et soirée Caraïbes. Concert reggae avec Felaï Maitrel & the fine team (avec notamment des musiciens qui ont joué avec les grands noms du reggea) à partir de 21h. Concert ce samedi, à la salle J'ai Si envie Animations à Saint Langis les Mortagne ZA de la Gare.