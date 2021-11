Les horticulteurs et pépiniéristes qui adhérent à l’association de producteurs Horti-Pépi de Basse Normandie proposent ce samedi 29 et dimanche 30 mars la "Fête du potager" pour la seconde édition. Il s’agit d’aider et conseiller les jardiniers, novices ou expérimentés, à démarrer un potager dans de bonnes conditions : implantation, préparation, choix des plants…

Depuis quelques années, le potager connaît un regain d’intérêt. Selon une enquête 2012 publiée dans la "Lettre du Végétal", 48 % des ménages dans l’Ouest possèdent un potager, c’est 8% de plus que la moyenne hexagonale.

Les producteurs se sont adaptés en produisant une gamme de plants potagers qui s’enrichit de nouveautés chaque année. Grâce aux nouvelles variétés, la culture et la récolte sont également facilitées. Fin mars, les possibilités de plantation sont nombreuses.

Ecoutez Didier Anquetil le président de l’association bas-normande des horticulteurs et pépinéristes Horti-Pépi.

Seconde édition de la "fête du potager" ce week-end en Basse-Normandie

Les participants à ces portes ouvertes dans la région :

- Pépinières GENETTAIS Route de Rosel - 14280 SAINT CONTEST

- PIDOU Horticulture 47 route de Falaise - 14100 SAINT DESIR DE LISIEUX

- Les Serres d’Aunay 33 route de Villers – 14260 AUNAY SUR ODON

- Couleurs Jardin - Les Serres de Clinchamps Rue de la Tringale - 14320 CLINCHAMPS SUR ORNE

- Pépinières d'ELLE Normandie Le Repas - 50680 VILLIERS FOSSARD

- Ets Horticoles JARDIFLORA La Vassonnière - 11 route de Torigni - 50890 CONDE SUR VIRE

- SARL Romuald Fleurs et Jardin Route Touristique - La Lorie - 50230 AGON COUTAINVILLE

- Harmony Végétal Le Bourg - 14220 CAUMONT SUR ORNE (uniquement ce samedi 29 mars)