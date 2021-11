Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mars, un week-end de nautisme attend les Cherbourgeois avec la 3e édition de Cherbourg Nauting. Organisée par l'association Aspronaute, qui rassemble les professionnels du secteur, la manifestation veut se rendre incontournable pour les plaisanciers de la Manche et de la Basse-Normandie. L'association souhaite aussi assurer sa visibilité auprès des marins de la côte sud de l'Angleterre, comme l'explique Franck Leclercq, l'un des organisateurs :

Nauting : 3 jours de mer et de bateaux à Cherbourg Impossible de lire le son.

Pendant ces trois jours, de nombreuses animations sont proposées aux visiteurs : chants marins, vente de bateaux et de textiles ou accessoires, visites de vieux gréements. Les plus jeunes auront aussi de quoi s'occuper, avec des initiations à l'aviron, la plongée, l'optimist, etc. Peut-être les "clients de demain" pour les professionnels :

Nauting : 3 jours de mer et de bateaux à Cherbourg Impossible de lire le son.

Cette année, le thème du salon est présenté comme un clin d'oeil au festival Femmes dans la Ville : "Les Femmes et la mer"... Avec la présence excetionnelle de Claire Pruvot, navigatrice caennaise et seule femme à s'engager sur la Solitaire du Figaro l'an dernier :