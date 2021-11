Sortir dans le Calvados : vendredi 28 mars

Après-midi en famille, ce dimanche à la piscine de Bayeux avec des animations pour petits et grands. C'est de 14h à 17h, l'entrée est à 5.50€ pour toute la famille.

La Fête du potager 2e édition arrive tout ce week-end : 8 producteurs vont proposer d'échanger quelques précieux conseils pour réussir la création de son potager. Ils vont en profiter pour rappeler les « bonnes » dates de plantation même si le soleil arrive. Rendez-vous à Saint-Contest, Saint-Désir-de-Lisieux, Clinchamps-sur-Orne et Caumont-sur-Orne

Ce vendredi, 4ème étape du Tour de Normandie ! Les coureurs iront de l'Orne au Calvados, de Domfront à Villers-Bocage. L'étape fera 166km, le départ sera donné vers 12h. Suivez la course cet après-midi sur Tendance Ouest avec des points à 14h et 15h et pour l'arrivée entre 16h et 17h et en live commenté sur Tendanceouest.com ! Samedi émission en direct de 9h à midi, pour l'avant-dernière étape entre Gouville-sur-Mer et Carentan.