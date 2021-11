Près de Rouen, le voleur de sac à main frappe le visage de sa victime

Les faits remontent au 19 mars. Ce jour-là, à Déville-lès-Rouen, une femme de 36 ans décharge les courses du coffre de sa voiture et réalise des allers-retours entre le véhicule et son domicile, dont la porte est ouverte. A côté, son fils de sept ans assiste à la scène. Soudain, elle découvre un homme ressortir de chez elle avec son sac à main entre les bras ! Elle lui ordonne de lui rendre, ce qu'il fait avant de réclamer deux euros. Face au refus de la mère de famille, le voleur assène alors une gifle à cette dernière, puis la menace. Elle hurle et reçoit en retour plusieurs coups de poing au visage et des coups aux jambes. L'arrivée d'une voiture et l'intervention d'une voisine permettent finalement de faire fuire l'agresseur.

Alertée, la police va finalement le retrouver le lendemain, 20 mars, pénétrant dans le foyer rouennais où il réside. Il est placé en garde à vue et est reconnu formellement par sa victime. L'homme, pourtant, nie, expliquant qu'au moment des faits, il jouait au Tiercé. Dans son logement, perquisitionné, beaucoup de tickets de jeu de courses hippiques ont été retrouvés, mais aucun ne portant la date et l'heure de l'agression. Déféré le 22 mars, il a été jugé en comparution immédiate le mardi 25 mars au tribunal correctionnel de Rouen, où il a été condamné à deux ans de prison dont huit mois avec sursis avec mise à l'épreuve.