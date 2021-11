Rouen : l'apprenti cultivateur de cannabis a été trahi par l'odeur

A la mi-mars, la police avait obtenu des informations sur le locataire d'un immeuble de la rue Renaudel, à Rouen, dont le domicile laissait échapper très régulièrement de fortes odeurs de cannabis. Après investigations, le 22 mars, les enquêteurs de la brigade des stups de la Sûreté départementale, accompagnés par l'équipe cynophile, ont toqué à la porte de l'homme en cause. S'il était absent, une odeur tenace de marijuana se dégageait de derrière la porte.

Les policiers ont organisé une planque et, un peu après midi, le locataire est arrivé. Il a été contrôlé et son appartement perquisitionné. Là, la police a retrouvé un peu plus d'un kilogramme d'herbe mais aussi quatre plants de cannabis, une chambre de culture et une balance électronique. Placé en garde à vue, le jeune homme a été auditionné. C'est là qu'il a reconnu la culture de plants de cannabis, dont il s'est dit adepte, une culture faite pour sa consommation personnelle et celle de ses amis en soirée, toujours selon lui. Il sera convoqué devant le juge le 20 mai. Tout le matériel et le cannabis ont été détruits.