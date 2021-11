Samedi jouez le jeu de la "Love Hour"

L'action est reconduite chaque année par Earth Hour, il s'agit de profiter de 60 min pour complètement déconnecter et passer ce laps de temps avec l'être aimé. Le but est donc de se plonger dans le noir avec sa moitié pendant 1h ce samedi à partir de 20h30 et de laisser aller son imagination pour raviver la flamme ou tout simplement passer un moment calin, loin de toute tentation technologie (Twitter, Facebook et consors).

Une opération intelligente car selon un sondage Harris Interactive, il en ressort que 62% des femmes britanniques ont déjà arrêté un rapport sexuel pour consulter leur portable. D'autres l'utilisent pendant l'acte...