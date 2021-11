Notre table caennaise : le Timsam, rue du Vaugueux

L’intérieur du restaurant asiatique ne contredit pas cette impression : musique jazzy et lanternes colorées pendues au plafond contribuent à une ambiance joyeuse et poétique. Les souriants “bonjour” que l’on m’adresse sont tout aussi chaleureux.



Un fondant très original

On me tend une carte simple et concise : entrée+plat ou plat+dessert à 10€, les trois plats pour 13€. En entrée, le choix est donné entre rouleaux de printemps et nems (poulet-crabe ou porc-crabe). En mets principal, nous sont proposés trois plats (porc au caramel, sauté de bœuf mariné et Bo Bun, une copieuse salade de bœuf à la vietnamienne), ainsi que deux soupes non moins garnies. Sans oublier un plat du jour (aujourd’hui, poulet au curry ou marbré à la carotte) et un dessert du jour (fondant à la mangue). Le tout, fait maison. Et ça se sent : mon “Luc lac”, le bœuf sauté, est tendre comme rarement dans un restaurant asiatique, goûtu et plein de contrastes. Et que dire de ce fondant à la mangue original, léger, parfait ? Il démontre à lui seul comme ce Timsam est bien loin des stéréotypes traditionnels du restaurant asiatique : c’est tout à fait remarquable.

Pratique. Timsam, 78 bis rue du Vaugueux. Tél. 09 83 01 21 47.