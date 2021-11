Autour de Caen : nos idées sorties du week-end

Ce week-end, vivez la vie de château !

A l’arrivée des beaux jours, les plus beaux châteaux de notre région ouvrent de nouveau leurs portes pour accueillir les visiteurs. Tour d’horizon des domaines locaux à découvrir et de leurs animations à venir :

- Le château de Mézidon-Canon accueille la journée européenne des métiers d’art, du 31 mars au 6 avril : découverte des formations et sensibilisation aux techniques et savoir-faire artisanaux en compagnie de professionnels. En temps normal, visites du château et des magnifiques jardins. Ouvert week-ends et jours fériés de 14h à 18h. A partir de mai, ouvert tous les jours sauf mardi de 14h à 19h. Infos au 02 50 93 65 17.

- Le château de Pontécoulant a ouvert ses portes il y a quelques jours pour une nouvelle saison : visite d’une demeure et de ses collections, animations, salon de thé et site de départ de randonnées. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h (gratuit pour les moins de 12 ans/3,50€). 02 31 69 62 54.

- Le château de Crèvecoeur rouvre ce samedi 29 mars : portes ouvertes du domaine et présentation du travail de La Muse, compagnie de théâtre en résidence au château, ouverture exceptionnellement gratuite. Ouvert tous les jours de 11h à 18h (gratuit pour les moins de 7 ans/5€/7€). 02 31 63 02 45.

- Le château de Balleroy, ouvre le 1er avril et propose de visiter le château, le musée des ballons et son parc romantique. Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 (3€/9€). 02 31 21 06 76.

A voir aussi : les châteaux de Falaise et de Vendeuvre !

Cuisinez viking en famille

Rencontre avec Julie Amsellem de “Cuisine de curiosités”. Elle anime samedi 29, au musée de Normandie, un atelier sur la cuisine viking.

Comment vous êtes-vous intéressée à la cuisine viking ?

“Je m’intéresse beaucoup à l’Histoire. Quand le musée de Normandie m’a demandé de monter cet atelier j’ai découvert dans cette cuisine un univers à la fois familier et inconnu.”

Cette gastronomie est-elle proche de notre cuisine ?

“Par l’usage de certains produits tels que la farine de sarrasin, le fromage et les légumes, elle se rapproche en effet de la cuisine actuelle.”

Quel menu proposez-vous ce samedi ?

“Un sucré salé étonnant, entre galettes, boursin à la viking et dessert au miel !”

Pratique. Samedi 29 mars de 14h à 16h (5€) au Musée de Normandie. Résa au 02 31 30 47 60. www.cuisinedecuriosites.tumblr.com.

Le festival du voyage en images

Le festival “Rencontres du Bout du Monde” vous invite au voyage avec un tour du monde en images.

Au travers de films, de diaporamas mais aussi d’expos, de mini conférences et de rencontres avec des voyageurs, laissez-vous entraîner dans un monde d’images et d’émotions… Pour l’anniversaire de sa 10e édition, le festival vous propose pas moins de neufs films de voyage ainsi que des expositions photos, la présentation d’un pays par des voyageurs chevronnés et des tables rondes entre voyageurs. Le réalisateur Christian Clot, invité d’honneur du festival, présentera en avant-première son film “Les Mythes du Nil”, incroyable récit de son périple à pied au coeur de l’Afrique, à la recherche des sources du Nil.



Pratique. Samedi 29 mars de 10h à 23h (gratuit -12 ans/6€/8€) au Centre d’Animation Tandem, Beaulieu/Maladrerie. Infos et réservations sur www.caentandem.com ou au 02 31 29 54 54.

En musiques

Au Zénith, le début du mois d’avril sera chargé avec quatre spectacles événements. De la danse à la chanson, vous devriez bien trouver au programme de quoi vous satisfaire :

- Ballet National de Pologne “Slask”. Dimanche 30 mars à 16h (34€/40€).

- James Blunt. Mardi 1 avril à 20h30 (39,50€/50,50€).

- Patrick Bruel. Mercredi 2 avril à 20h (49€/59€).

- Saint Pétersbourg Ballet Théâtre “Le lac des cygnes”. Samedi 5 avril à 20h (39€/49€/58€).

Brigitte Fontaine est inqualifiable, créature frêle mais à l’humour noir et grinçant. Elle revient sur scène nous présenter “J’ai l’honneur d’être”, son dernier opus.

Vendredi 4 avril à 20h30 (22€/24€/26€) au Cargo. Infos et réservations sur www.lecargo.fr.

La nouvelle étoile du blues moderne : Valerie June vient de Memphis et forme à elle seule la fusion parfaite d’Aretha Franklin, de Tracy Chapman et de Bob Dylan par son charisme, sa voix et ses mélodies.

Jeudi 3 avril à 20h (13€/17€/20€) au Big Band Café. Infos et billetterie au 02 31 47 96 13.

Roberto Fonseca enflamme les claviers. Ouvert et intime à la fois, vibrant et joyeux, l’album “Yo” traduit en musique, avec énergie et mélancolie, les racines fécondes de ce charismatique touche-à-tout.

Mercredi 2 avril à 20h (de 8€ à 25€) au Conservatoire. Réservations sur www.theatre.caen.fr.

Le meilleur de la scène rock’n’roll française. Décrassez-vous les oreilles et dégourdissez-vous les jambes devant trois live : The irradiates, The Sonic Invaders et Bikini Gorge ; et deux DJ’s.

Vendredi 28 mars dès 20h30 (gratuit) au Cargo. Informations sur www.lecargo.fr.

Sensuel et moderne. Clara Pires dépoussière, de sa très pure voix d’alto, le fado, ce chant mélancolique originaire du Portugal.

Samedi 29 mars à 20h (de 5€ à 16€) à Notre Dame de la Gloriette. Informations et réservations sur www.theatre.caen.fr.

Et aussi :

OPERA “Cosi fan tutte” de Mozart à l’écran

On l’a longtemps pris pour une comédie insouciante, avant de se rendre compte de la gravité qui en est le fond. Un spectacle subtil et chanté avec grâce.

Jeudi 3 et 10 avril à 19h15 (10€/28€) à l’UGC de Mondeville 2. Réservations : www.vivalopera.fr.

THEATRE Deux spectacles renversants

Le festival Fous de la rampe et le théâtre de Caen vous réservent une exceptionnelle soirée de clôture. Voyagez avec Interlude et Métamorphoses dans un théâtre physique et mordant.

Jeudi 3 et vendredi 4 avril à 18h à la MDE et à l’Amphi Daure (8€ à 25€). Infos 02 31 56 60 96.

SALON Découvrez les produits de nos terroirs

Le salon des vins et de la gastronomie se tiendra à Caen ce week-end. Rencontrez les passionnés qui créent ces vins et ces spécialités que le monde nous envie.

Le 28, 29, 30 & 31 mars (6€/gratuit - de 16 ans) au Parc des expositions.

ANTIQUITE Tous les chemins mènent à Rome

Le premier mercredi de chaque mois, des chercheurs présentent au public des modèles virtuels lors d’une visite interactive des monuments de la Rome antique.

Nocturnes du plan de Rome. Mercredi 2 avril à 18h30 (Gratuit) Infos au 02 31 56 62 38.

POIGNANT Entre théâtre et carnet de bord

“Ghost Road” pose son regard sur ce qui reste quand une communauté humaine tombée en proie au déclin économique, politique ou écologique.

Mercredi 2 et jeudi 3 avril à 19h30 (de 8 à 24€) à la Comédie de Caen. Infos 02 31 46 27 27.

AUTOMOBILE En avant la “deudeuche”

Lors de cette manifestation des 2CV des années 1950-1970-1980 seront exposées, ainsi que des miniatures, des livres, des affiches et des documents d’époque.

Les 29 et 30 mars de 10h à 18h, salle des fêtes de Garcelles (à 15km au sud de Caen).

Printemps Balkanique. En avril découvrez la culture des Balkans à travers le festival du “Printemps balkanique” aux sources d’une culture toujours extrêmement vivante et séculaire.

Du 1er au 15 avril en Normandie. Retrouvez le programme détaillé sur www.balkans-transit.eu.