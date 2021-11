Municipales 2014 : des représentants socialistes signent un manifeste pour Philippe Duron

L'avenir des grands projets de l'agglomération caennaise préoccupe les élus et candidats de gauche : douze élus et candidats socialistes de communes de Caen la mer ont publié un manifeste, estimant les enjeux d'agglomération instrumentalisés dans le débat politique caennais au mépris des votes et des engagements institutionnels. Ils critiquent des déclarations faites à droite ces dernières semaines et remettant en question certains investissements, comme la future bibliothèque ou le tramway. "Philippe Duron est le seul candidat caennais crédible pour présider l'agglomération", affirment les signataires, dont les maires réélus de Mondeville, Louvigny, et Blainville-sur-Orne.