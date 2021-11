Chômage : les nouveaux chiffres du Calvados

Le chiffre est égal à la moyenne nationale : une hausse de 0,9%. A la fin février, le Calvados comptait 34 007 demandeurs d'emploi sans aucune activité, soit une augmentation de 2,8% sur un an. Si les hausses sont assez homogènes ce mois-ci selon les différentes catégories d'âge (+0,8% chez les moins de 25 ans ; +0,7% entre 25 et 49 ans ; +1,7% aux plus de 50 ans), le chômage a baissé sur un an chez les jeunes (-2,9% entre février 2014 et février 2013), et explosé chez les plus de 50 ans (+10,2%).