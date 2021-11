Sortir dans l'Orne: jeudi 27 mars

L'association le RAVE basée à Flers, est le nouveau réseau de musique actuelle qui permet d'accompagner les jeunes artistes de la région. Vous êtes un jeune artiste, un groupe de musique et souhaitez vous faire accompagner ? Rendez-vous dès maintenant sur lerave.org

Offre spéciale collégiens-lycéens-étudiants pour le concert. "Découverte" du groupe canandien Who are you ce jeudi soir à 21h. 1 place achetée = 1 place offerte. Soit le concert à 4 euros au lieu de 8 euros ! La musique de Who are you navigue avec la grâce et les pouvoirs d’un elfe, entre les berges d’une folk intimiste et celles d’un rock riche et puissant. Asaf Avidan les a choisis pour assurer un certain nombre de ses premières parties...



Ce jeudi, 3ème étape du Tour de Normandie! Les coureurs s'élanceront d'Elbeuf en Seine-Maritime pour rallier Argentan dans l'Orne. Une étape de 162 km. Suivez la course tout l'après-midi sur sur Tendanceouest.com et Tendance Ouest avec des points à 14h et 15h et pour l'arrivée entre 16h et 17h.