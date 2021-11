"Une mini-révolution" chez les pompiers du Calvados

Qu’est-ce qu’un sapeur-pompier volontaire ?

“L’activité de sapeur-pompier professionnel est une profession à part entière. Dans le Calvados, il a le statut d’employé du Service département d’incendie et de secours, le SDIS. Le sapeur-pompier volontaire exerce, en règle générale, une autre activité professionnelle, assimilable à une profession. Et, à côté de cette profession, il exerce la fonction de pompier volontaire occasionnellement. Ce n’est pas un métier à proprement parler, plus un engagement citoyen. Si les pompiers volontaires se voient qualifiés de travailleurs, le volontariat risque bien logiquement de disparaître...

Ces volontaires sont néanmoins payés...

“Le rôle des pompiers volontaires c’est de se mettre au service du citoyen, mais pas dans des conditions désintéressées : ils reçoivent une rémunération sous forme d’indemnités.”

A combien s’élèvent ces indemnités ?

“Elles sont composées d’une base (entre 8 et 10 euros selon le grade), à laquelle on affecte un taux plus ou moins haut selon les carastéristiques jour nuit des interventions, des gardes...”

Combien compte-t-on de pompiers volontaires ?

“Ils sont environ 2 000 dans le Calvados. De la même façon qu’au niveau national, ils représentent environ 75% des effectifs totaux. Nous vivons dans le Calvados un problème de recrutement. Il nous est difficile de trouver des pompiers volontaires disponibles la journée en semaine. On fait en sorte de faciliter l’engagement de nouveaux profils de volontaires pour venir renforcer nos rangs. C’est une mini-révolution !”

Quel genre de nouveaux profils ?

“Celui des agriculteurs, ou des mères au foyer, par exemple, qui disposent de plages horaires libre en journée. Seulement, certaines ne veulent pas participer à des interventions d’incendies, mais seulement à des secours à la personne. On va essayer de nous adapter en proposant dorénavant des contrats spécifiques adaptés.”

Les conditions d’exercice des volontaires sont donc en train d’évoluer...

“Leur statut évolue continuellement. Nous voulons aujourd’hui faire en sorte d’alléger au maximum les contraintes que représente le volontariat. Notre offre au catalogue de formations s’est largement étoffé, mais nous nous adaptons aussi davantage au profil de chacun en tenant compte de leurs acquis professionels. On privilégie ainsi le travail opérationnel et gagnons du temps”.