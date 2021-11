Un Tour de Normandie déjà hostile pour les coureurs

Car Normandie oblige, les coureurs auront eu à faire à une météo capricieuse durant cette semaine. De la pluie, du soleil... et un déluge sur la 1ère étape entre Colombelles et Forge-les-Eaux. "Je n'ai jamais eu aussi froid" déclarait ainsi le Cherbourgeois César Bihel. Venu avec des ambitions pour le général, le coureur de l'équipe luxembourgeoise Differdange a perdu pied lors de cette journée polaire. "90% du peloton était frigorifié, je ne pouvais même pas mettre la main à la poche pour manger et j'ai connu ma première fringale. C'est une déconvenue." Un baptême du feu compliqué pour sa première sur son tour régional.

"C'est une course qui me tient à cœur. Elle représente beaucoup pour moi, j'ai à cœur de briller devant mes supporters. C'est un privilège, j'allais la voir quand j'étais petit. C'est une grande course, la plus dure de l'ouest, la plus exigeante. Ce n'est pas un cadeau. Amaël Moinard (14e du Tour de France 2008) peut le confirmer." Pour sa 3e année au Grand-Duché, le Manchois fut ainsi récompensé de ses performances par la bénédiction de son équipe de venir rouler en terres normandes.

"Je n'aurais pas été dans l'équipe, ils ne seraient jamais venus. Ils me récompensent. Mais ils découvrent une course au plateau de qualité et sont très contents d'être là." Dans ce plateau, le Néerlandais Bert-Jan Lindeman fait office de grand favori, presque d’ovni, à la fois pour les observateurs et pour les coureurs. "C'est un ancien coureur du World Tour (l'élite du cyclisme mondial) qui est redescendu car son ancienne équipe (Vacansoleil) s'est arrêtée. Il n'a rien à faire en Continental (3e division), pour moi, c'est LE favori, confirmait Bihel. Mais BMC a une équipe très puissante." Mais pour beaucoup, il faudra déjà rejoindre Caen. "Beaucoup sont déjà bien entamés, si le temps n'est pas avec nous, ça ne sera pas une boucherie, mais presque..."