"Avis d'aggravation" sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg, alertent les usagers de la ligne ferroviaire. Ils viennent de lancer une pétition, "qui sera transmise aux responsables de la ligne et au Conseil régional", pour dénoncer une nouvelle fois les mauvaises conditions de transport de la liaison. L'association des usagers met notamment en avant un retard cumulé croissant depuis trois mois, jusqu'à atteindre 4h37 pour le mois de mars à ce jour. Elle évoque aussi des conditions de transport insatisfaisantes, notamment en ce qui concerne la propreté des trains et le chauffage.

"La SNCF souhaite faire croire que la situation s’améliore, il n’en est rien. Nous attendons d’elle non seulement qu’elle assure le service qu’elle se doit d’honorer mais aussi, de reconnaître la situation plus que critique et la dégradation évidente du service", précise l'association dans un communiqué.