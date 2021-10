Le bistrot à Bretteville-sur-Odon, chasse gardée !

Unique en Normandie !

Alain Fergent



Pratique.

C'est sacré, presqu'un pèlerinage pour tous ceux, une majorité d'hommes au tempérament robuste, qui manient le fusil de chasse ou la canne à trois brins.Roger, 49 printemps, règne en maître sur la “couvée”. Le patron, fine silhouette, est entouré de ses photos fétiches : quelques clichés de canards souchet et siffleurs, un ancien trophée de chevreuil et Athéna sa fidèle chienne labrador au clair pelage. Tombé dans le chaudron de la pêche et de la chasse quand il était tout petit, il s'est à la faveur d'un licenciement économique transformé en patron de bar… spécialisé.“Ma femme Carole était de la partie, travaillait dans la restauration. Moi, avant Moulinex, je travaillais déjà dans le commerce. Alors, ce bar c'était l'idéal pour tourner la page et recommencer une nouvelle vie”.Acheté il y a maintenant sept ans à Bretteville-sur-Odon, aux portes de la plaine de Caen, il l'a baptisé “La Sauvagine”. Une enseigne prédestinée, connue désormais comme le loup blanc et qui porte fièrement en guise d'étendard et de marque de fabrique les “valeurs” qui unissent les chasseurs et pêcheurs. “C'est devenu un lieu unique en France. Ici, on accueille tous les chasseurs et tous les pêcheurs de passage”. Certains viennent même de très loin pour boire leur petit canon. “80% de mes clients sont chasseurs ou pêcheurs. C'est comme une grande famille”.Sur la vitrine, les 96 autocollants des fédérations de chasse annoncent la couleur. Ici, on est chasseurs, pêcheurs et surtout… très bon vivants.47 Route de Bretagne à Bretteville- sur-Odon, tél. 02 31 73 21 29.