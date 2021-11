14118. Bruneau et de la Provôté main dans la main pour battre Duron

"Il s'agit là de la première promesse que nous tenons", plaisantait Sonia de la Provôté ce lundi 24 mars, au lendemain du premier tour des municipales qui la placent en troisième position avec 18,01% des voix. "Nous avions dit que nous ferions liste commune au deuxième tour si cela été nécessaire, c'est ce que nous faisons", a ainsi confirmé Joël Bruneau, tête de liste légitime. La composition de leur liste d'union sera officialisée demain, mais il est d'ores et déjà acquis qu'elle sera constituée à 60% de colistiers issus de la liste UMP "Réussir Caen, vraiment", et à 40% de candidats du centre et inscrits sur la liste "Caen vous appartient".

Joël Bruneau et Sonia de la Provôté entendent mettre en avant quatre thèmes au cours de cette semaine de l'entre deux tours. "Les Caennais ont été touchés par la distance que Philippe Duron a mis entre lui et eux ces six dernières années, et il est important de relancer à Caen une politique du quotidien, de proximité." Le second thème porte sur "la nécessité d'une plus grande rigueur dans les dépenses de fonctionnement de la mairie, avec pour objectif de baisser les impôts locaux de la Ville de Caen de 1% par an."

L'emploi constitue le troisième sujet de bataille du duo UMP-centriste. "Chaque euro investi à Caen par la mairie doit être une valeur ajouté pour l'emploi, car sans amélioration de la situation sur le marché du travail à Caen, rien ne sera possible." Enfin, Joël Bruneau et Sonia de la Provôté entendent défendre la solidarité entre les Caennais. "Nous avons été surpris d'entendre Philippe Duron parler de quartiers périphériques. Que ce soit au niveau des rythmes scolaires ou du logement, les Caennais doivent avoir les mêmes chances."

Ils tiendront demain un meeting commun au Zénith de Caen.