Sortir l'été en Basse Normandie du vendredi 30 juillet

Concert gratuit et marché artisanal à Jullouville ce soir. C'est à partir de 20h dans le centre ville piétonnier.

A Agon Coutainville, c'est dès 17h que vous pourrez arpenter le marché de l'été et à 18h concert du groupe Magnetic Quartet, c'est place du général de Gaulle.



Dans le cadre des « heures musicales de Lessay » l'ensemble Elyma interprétera la Fiesta Criolla à 21h à l'abbaye de Lessay.



Soirée Bigaille à Grandcamp Maisy. En 1ère partie, chorale de la « bigaille » et en 2ème partie, le groupe « Nostalgia » suivi d'une soirée dansante. C'est à 21h à la salle omnisports.



A partir de cet après midi et jusqu'à dimanche, c'est le salon des antiquaire et des métiers de l'art à Barneville Carteret. Aujourd'hui de 14h à 19h et ce week-end, de 10h à 19h 28 professionnels seront présents à la salle omnisports de Barneville.



A Granville concert sur le thème « les cordes et l'orgue » pour « les moments musicaux ». 5 pièces à entendre à l'église Notre Dame de Lihou à Granville à 20h30.



Le groupe Goodbye Horses est en concert à la fabrique à Lion sur mer à 22h.



Scène ouverte ce soir à Cherbourg à la plage verte. Plusieurs groupes et danseurs amateurs viendront mettre le feu à partir de 20h, c'est gratuit.



A Caen, choeur sacré et gospel à 18h30. C'est le ch½ur et l'orchestre universitaire de Normandie qui vous invitent place saint sauveur pour ce spectacle intitulé Veni,Vidi,Canto. RDV place St Sauveur.



Et toujours à Caen, c'est la finale du championnat d'Europe UEFA des moins de 19 ans entre la france et l'Espagne au stade Michel d'Ornano. Venez soutenir les bleueuts à partir de 19h!