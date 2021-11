Sortir dans le Calvados : lundi 24 mars

Jusqu'à samedi, le quartier Saint Jean Eudes propose des animations gratuites, à partager en famille. Au programme : spectacles, mini-ranch, cabaret,... Plus d'infos sur caen.fr

Caen prolonge la Saint-Patrick en la fêtant ce lund soir au Zénith. Les meilleures troupes irlandaises, écossaises et bretonnes se réunissent pour l'occasion !! L BAGAD LANN BIHOUE y fêtera ses 60 ans d’existence. Les musiciens et danseurs irlandais du CELTIC DANCES qui présenteront leur tout nouveau spectacle. Trois heures de spectacle avec plus de 60 artistes sur scène. Bagad, pipe band, chanteurs, danseurs, un spectacle qui mêlera l’Ecosse, l’Irlande et la Bretagne. Un voyage dans l’âme d’une tradition bien vivante. Le groupe irlandais Celtic Dances terminera la soirée dans une atmosphère typique Saint-Patrick rappelant indéniablement les pubs irlandais. Vous avez gagné vos places avec Tendance Ouest. C'est à 20h30.