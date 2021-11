Vos idées de sorties du week-end du 22 et 23 mars

MANCHE

Jusqu'à dimanche, l'association française de prévention des comportements sur la route présente la 15ème semaine de la courtoisie sur la route. Cette nouvelle édition est dédiée à une meilleure entente entre tous les usagers de la route. Plus d'infos sur www.courtoisiesurlaroute.com

Dimanche, il y a du handball, Nationale 1 masculine. La JS CHERBOURG affronte les normands de l'ESM GONFREVILLE ORCHER. C'est à 16h au complexe Chantereyne.

L'hippodrome de Graignes organise ce samedi une journée dédiée au cheval, à savoir :

-De 10 heures à 17 heures, journée portes ouvertes à l'Ecole des Courses Hippiques avec initiation et découverte du trot attelé.

-Dès 16 heures à l'hippodrome de Graignes, course montée réservée aux élèves de l'école hippique de Graignes suivie d'une réunion premium de 8 épreuves dotées de 162.000 € de prix avec le grand prix Alfred Lefèvre, couse européenne réservée aux chevaux de 6 à 10 ans inclus. L'entrée est gratuite pour tous.

Ce dimanche, l'amicale des parents d'élèves de Couville organise les 29èmes foulées couvillaises avec pour la première fois du trail. Rendez-vous en milieu de matinée à Couville pour différents parcours de trail ou de randonnée. Randonnées de 7, 10 ou 16km et trail de 8 ou 16km. C'est 3€ pour les randonnées, 4€ pour le trail (ravitaillements faits sur tous les parcours).

Ce samedi, The Inspector Cluzo est au Normandy à Saint-Lô. Ils sont deux : un batteur et un guitariste/chanteur. Ils mélangent le groove funky, la guitare hard-rock et une énergie punk. En première partie il y aura le groupe caennais Mandale. C'est à 20h30, l'entrée est de 12€.

CALVADOS

Jusqu'à lundi, c'est le salon habitat, déco et jardin à Caen. Plusieurs pôles seront à retrouver au parc des expositions. Rendez vous aujourd'hui de 10h à 19h jusqu'à lundi. L'entrée est à 4€, gratuite pour les moins de 12 ans.

C'est la 22ème journée de ligue féminine de basket à Mondeville ce samedi. Les filles de l'USO affrontent Angers. C'est à la halle Bérégovoy à 20h.

Samedi, au CHU à Caen, Théâtre d'ombres : marionnettes et musiques sous toutes ses formes. Ca s'appelle "la carte de tendre". Ce spectacle aborde les thèmes de la jalousie, de la différence et du regard que l'on porte sur l'autre et puis bien sûr le thème de l'Amour et des chemins qu'il faut emprunter pour l'atteindre. Un chemin que l'on peut tracer sur une carte. C'est ce samedi à 17h.

La 17ème édition du forum construction se déroule encore ce samedi au campus 2 à Epron. Tendance Ouest est partenaire de ce forum. Retrouvez plus d'infos sur forumconstruction.org

ORNE

Pour sa 24ème édition, le festival de films européens Mamers en mars promet encore de belles découvertes grâce à une sélection de longs et de courts métrages inédits. Plus d'infos sur www.mamers-en-mars.com

Ce dimanche, n'oubliez pas d'aller voter pour élire votre maire. Ensuite, suivez la soirée spéciale élections municipales sur Tendance Ouest et tendanceouest.com. Dès 18h, découvrez les analyses, les résultats, les débats et les réactions dans les principales villes de la région.